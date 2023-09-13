Кулеба об ATACMS и Taurus для Украины: окончательные решения не приняты

Решение о получении Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и германских дальнобойных ракет Taurus окончательно не принято, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас идет активная работа над тем, чтобы Украина получила данное вооружение. Он отметил, что по обоим направлениям есть продвижение в переговорах, однако не раскрыл детали.

"По обоим трекам есть продвижение вперед. Но окончательные решения в Берлине и Вашингтоне еще не приняты" , – сказал Кулеба.

Дальнобойные ракеты от Запада для Украины.

Напомним, что Украина уже длительное время призывает Германию передать ракеты "Таурус", имеющие дальность действия более 500 км, и запускаемые с истребителей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно давал понять, что Берлин будет действовать только совместно со Штатами по поставкам вооружений.

Украина уже получила от Великобритании и Франции крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные немецким Taurus.

Отметим, что Вашингтон пока воздерживается от отправки в Украину своих дальнобойных ATACMS. При этом на днях сразу несколько западных изданий сообщали, что Штаты, скорее всего, передадут эти ракеты. В понедельник Reuters писало со ссылкой на нескольких американских чиновников, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности, начиненных кассетными боеприпасами.

Как заявил недавно руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак, обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Добавим, что 11 сентября в Киев совершила визит глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее украинский коллега Дмитрий Кулеба после встречи с ней отметил ускорение предоставления дальнобойных ракет "Таурус".