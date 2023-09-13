Воздушные силы предупреждают о запуске шести групп "Шахедов" по Украине
Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске врагом дронов-камикадзе по Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают ВС в Telegram.
Был зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" с Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
По данным Воздушных сил, сейчас дроны противника движутся курсом на Одесскую область (направление может меняться).
Ориентировочное время подлета - около 23.30 - 00.00.
ВС напоминают: при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие.