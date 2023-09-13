Зеленский назвал приоритеты бюджета на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на финансирование оборон и безопасности в следующем году должны заложить в бюджете не менее 1 триллиона 600 миллиардов гривен, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом говорит обращение Зеленского за 13 сентября.

"Финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года. То есть 1 триллион 600 миллиардов гривен по меньшей мере. В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, производство оружия в Украине, и на дроны.

Причем и на покупку того, что нужно за границей и на украинское производство – плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно на производство оружия, которое занимается Минстратегпром. Но на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты".

По словам президента, еще не менее 469 миллиардов гривен будут направлены на социальные расходы, будут также дополнительные средства на систему здравоохранения – плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Также закладывают средства на цифровизацию в системе образования.

Кроме того, Зеленский сообщает, что поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии 2024 поднять минимальную заработную плату.