В РФ заявили о сбитии трех беспилотников над пограничными областями
В РФ заявили о сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью и еще двоих – над Брянской, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Минобороны России, губернатор Брянской области Богомаз, губернатор Белгородской области Гладков.
В российском минобороны сообщили, что сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Еще два около 22 часов (по русскому времени) сбили над Брянской областью.
Предыстория:
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.