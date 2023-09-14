Пентагон отправяет в Украину инспекторов для мониторинга использования помощи США

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств, сообщает Украинская правда.

Генерального инспектора Министерства обороны США заявил , что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

Команда, которая будет базироваться в посольстве США в Киеве, будет осуществлять мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря генерального инспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.