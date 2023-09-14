Блинкен: Цель США – помешать РФ добится стратегического успеха в Украине

Целью США является помешать России достичь стратегического успеха в агрессии против Украины, а также помочь Украине "крепко стоять на ногах" в военном, экономическом, демократическом плане.﻿﻿ Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Украинская правда.

"Конечная цель двойная. Во-первых, это, конечно, лишить Россию любого стратегического успеха в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то это будет открытым приглашением для агрессоров везде и всюду.

И уже сейчас очень важно отметить, что Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью было стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, включить ее в состав России. Это уже не удалось" , – сказал госсекретарь.

Блинкен также отметил, что США намерены "максимизировать способность" украинцев вернуть остальную территорию, которую захватила Россия. Он добавил, что РФ все еще контролирует около 17 процентов территории Украины.

Кроме того, по его словам, целью Штатов также является обеспечение стабильности в Украине.