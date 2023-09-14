WP: Маск передал часть Starlink под контроль Пентагона

Миллиардер Илон Маск передал определенное количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink под контроль Пентагона.﻿ Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на биографа Илона Маска Уолтера Айзексона, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По его словам, таким образом Маск хотел отмежеваться от российского вторжения в Украину, опасаясь, что использование технологий его компании SpaceX может привести к ядерной войне.

"Он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну" , - цитирует миллиардера Айзексон.

CNN 7 сентября опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

Вскоре стало известно, что в работе Starlink произошел сбой, который совпал с моментом удара ВСУ по оккупированному Севастополю.