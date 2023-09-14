Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 620 военных, подлодку и корабль
За прошедшие сутки Россия потеряла примерно 620 своих военных, подлодку, корабль, а также 42 артиллерийские системы, 47 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 270 970 (+620) человек,
- танков − 4 599 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 8 810 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 5 944 (+42) ед,
- РСЗО − 769 (+3) ед,
- средств ПВО − 517 (+0) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 697 (+47) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 458 (+14) ед,
- специальной техники – 889 (+5) ед.