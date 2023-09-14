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Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 620 военных, подлодку и корабль

Генштаб: За сутки оккупанты потеряли 620 военных, подлодку и корабль
Фото: Andrew Butko

За прошедшие сутки Россия потеряла примерно 620 своих военных, подлодку, корабль, а также 42 артиллерийские системы, 47 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 270 970 (+620) человек,
  • танков − 4 599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 5 944 (+42) ед,
  • РСЗО − 769 (+3) ед,
  • средств ПВО − 517 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 697 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+1) ед,
  • подлодок − 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 458 (+14) ед,
  • специальной техники – 889 (+5) ед.

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