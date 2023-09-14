В Китае опровергли запрет iPhone для чиновников

Китай не принимал никаких законов или правил, запрещающих использование iPhone или любого другого иностранного бренда смартфонов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нинг, сообщает Укринформ.

"Мы всегда были открыты иностранным компаниям и приглашаем их воспользоваться возможностями и разделить плоды экономического развития Китая" , - сказала Нинг.

В то же время она добавила, что знает о "многих статьях в СМИ об инцидентах с безопасностью на iPhone от Apple", и что Китай "уделяет значительное внимание информации и кибербезопасности".

Ранее появилась информация, что Китай отдал приказ чиновникам центральных правительственных ведомств и учреждений не использовать iPhone и другие устройства Apple для работы и не приносить их в офисы.

В целом Китай уже более десяти лет пытается снизить зависимость от иностранных технологий, призывая государственные аффилированные компании, такие как банки, перейти на местное программное обеспечение и способствовать внутреннему производству микросхем.

Пекин активизировал эту кампанию в 2020 году, когда его лидеры предложили так называемую модель роста "двойной циркуляции", чтобы снизить зависимость от зарубежных рынков и технологий.

В мае, на фоне усугубления разногласий с Соединенными Штатами, Китай призвал крупные государственные корпорации и предприятия активизировать усилия для достижения самостоятельности в технологиях.