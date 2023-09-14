В ВСУ объяснили важность возвращения "вышек Бойко" под контроль Украины

Благодаря возвращению "вышек Бойко" Украина лишила российских оккупантов возможностей наблюдать за надводной обстановкой. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы лишили российских оккупантов возможностей наблюдать за надводной обстановкой, разоблачать ее, лишили их аппаратуры слежения, возможности не только видеть, но и направлять и развертывать другую техническую базу" , - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что сейчас это также мощный морально-психологический сигнал, подчеркивающий продвижение Сил обороны даже по воде.

Ранее подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые вышки Бойко - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.