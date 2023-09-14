Американцы не настаивают на проведении выборов в Украине – источники

Соединенные Штаты признают, что проведение в Украине выборов во время войны - это суверенное право Киева. Вопрос обсуждался во время визита госсекретаря Энтони Блинкена, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Как отмечает издание, проведение парламентских и президентских в Украине - это тот вопрос, к которому проявляют интерес американцы. Из-за военного положения намечавшиеся на октябрь выборы в Раду уже не состоятся. Проведение в следующем году президентских выборов в положенный срок тоже под большим вопросом.

На официальном уровне тему украинских выборов в прошлом месяце поднял сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев.

"Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы" , - заявил Грэм.

В ответ Зеленский заверил, что проводить выборы во время войны крайне сложно, но Украина готова внести необходимые изменения в законодательство, однако Запад должен будет оказать поддержку, от финансовой до отправки наблюдателей на передовую.

Собеседники издания разделились во мнениях о том, было ли заявление Грэма его личной инициативой или же он говорил от имени определенных кругов американского истеблишмента, которым проведение выборов в Украине как-то сыграет на руку.

В любом случае, во время последнего визита госсекретаря Блинкена в Киев вопрос выборов тоже поднимался, но - важный момент - американцы подчеркнули, что никакого давления на Украину в этом плане не оказывают, проводить выборы или нет - это суверенное решение Киева, они лишь готовы в случае необходимости оказать нужную помощь, отмечается в статье.

Отметим, в правительстве Германии заявили, что проведение выборов в Украине является важным признаком демократии, однако во время войны это не главный вопрос. Берлин не готов оказывать давление на Киев о проведении голосования в условиях войны.