Лукашенко встретится с Путиным в пятницу

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

По данным белорусского госагентства БЕЛТА, основными темами переговоров станут "международная повестка дня и региональная проблематика", а также общие задачи в экономике - "большая работа в сфере импортозамещения".

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле в России. Лукашенко тогда участвовал в саммите "Россия – Африка".