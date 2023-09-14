СМИ: Ночная атака на Евпаторию – это спецоперация СБУ и ВМС

В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. долл. США. Об этом заявил собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

По словам собеседника издания, россиян в Крыму "ожидают новые сюрпризы".