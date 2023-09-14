Польша хочет увязать запрет агроэкспорта из Украины и вступление в ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в среду, 13 сентября, выступил за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязал его к вступлению Украины в ЕС. Его цитирует польское агентство PAP, сообщает Лига.Бизнес.

Он сказал, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало. По его мнению, запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС.

"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству" , – сказал он.

Польский министр сказал, что нужно выстроить инструменты, благодаря которым украинское продовольствие не будет задерживаться в Евросоюзе.

"Очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне" , – сказал Телус.

Он утверждает, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения, но оно оседает в Европе, а не уходит в Азию или Африку.