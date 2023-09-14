В ВСУ оценили повреждение российских кораблей и завода в Севастополе

Россияне вряд ли смогут восстановить десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". Они были повреждены в результате удара ВСУ по Севастополю. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подлодки - повреждения достаточно существенные и восстановление их требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот же судоремонтный завод" , - отметила она.

По словам Гуменюк, Севастопольский судоремонтный завод также пострадал в результате удара, поэтому пока оккупантам негде ремонтировать свои поврежденные корабли.

Спикер также подчеркнула, что вражеские корабли в Черном море продолжают маневрировать, чтобы укрыться от возможных атак.

"Они сейчас опасаются, что пункты базирования для них уже не так безопасны, как они раньше для себя думали. Сейчас можем наблюдать их рассредоточение по Черному морю. Корабельная группировка держится в районе, который пока считает для себя более-менее безопасной - это на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега" , - объяснила Гуменюк.

Как отметила спикер, ситуация с ремонтом Крымского моста сложная, поскольку не позволяют погодные условия, а обстановка постоянно напряженная. По ее словам, альтернативные пути логистики, которые пытается использовать враг, отслеживаются украинскими военными.