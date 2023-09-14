В Японии и Южной Корее обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и РФ

Правительства Японии и Южной Кореи заявили, что любое соглашение о поставках оружия между Северной Кореей и Россией может потенциально нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что любое соглашение между КНДР и Россией "может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности", и выразила обеспокоенность тем, что недавняя встреча Путина и Ким может привести к тому, что Северная Корея предоставит оружие и другую помощь России.

По ее словам, поэтому Токио "с беспокойством следит за ситуацией".

Камикава добавила, что Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе США и Южной Кореей, в отслеживании развития событий.

Правительство Южной Кореи также выразило обеспокоенность по поводу возможного военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо заметил, что обе страны, похоже, заключают "какое-то военное соглашение", указывая на недавние визиты Ким Чен Ина на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее.

Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить "незаконные действия", которые приведут обе страны к "изоляции и регрессу", и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета Безопасности ООН.

Он предупредил, что КНДР столкнется с более "сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свое ядерное развитие".

Спикер министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кю заявил, что министерство "внимательно следит за ситуацией" на фоне разговоров о том, что Северная Корея и Россия могут провести совместные военные учения в будущем.