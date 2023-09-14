ВСУ хотят оттеснить россиян на 15 км на левом берегу Днепра – Гуменюк

Украинские военные выбивают врага с юга Украины. Цель Сил обороны - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км. Об этом заявил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега (Днепра, - ред.) хотя бы на 10-15 км была от них абсолютно зачищена" , - сказала она.

По ее словам, это позволит критически уменьшить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья.

Ранее Гуменюк рассказывала, что после подрыва Каховской ГЭС 6 июня российские войска отошли от Днепра на 5-15 км, но обстрелы Херсона они продолжили, причем атаки РФ проводила даже во время эвакуации людей из затопленного города.

Уже в конце июня во время брифинга Гуменюк констатировала, что оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.