Госдеп: Путин хотел восстановить империю, но просит помощи у КНДР

В США заявляют, что обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и КНДР на фоне проходившей накануне встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ина. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство" , – отметил он.

По словам представителя Госдепа, у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ин обсуждали военные поставки.

Однако он подчеркнул, что то, что Россия обращается за помощью в КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч русских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ина о помощи" , – подчеркнул Миллер.

Он добавил, что США "без колебаний" введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи.