В Италии надеются на окончание войны в Украине через 7-8 месяцев

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется на окончание войны России против Украины в течении семи-восьми месяцев. Об этом он заявил в Лондоне во время общения с журналистами, сообщает Лига.net.

По его словам, он надеется на то, что в течении следующих семи или восьми месяцев будет "предпринята попытка решения войны в Украине".

"Это моя надежда", — сказал Крозетто.

Он отметил, что мир может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь.