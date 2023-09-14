Россияне штурмуют утраченные позиции на юге – Минобороны

Российские оккупанты не хотят покидать утраченные позиции на юге Украины. Поэтому украинским силам приходится защищать освобожденные районы от вражеских штурмов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"По тем населенным пунктам, которые уже были освобождены, враг не хочет их покидать. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Работино, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции" , - сказала она.

Кроме того, Маляр отметила, что есть и направления, где Вооруженные силы постепенно, но продвигаются. Это касается, в частности, Мелитопольского направления.