Суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Степанова

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро, сообщает Экономическая правда.

Степанова подозревают в завладении более 450 млн грн, когда он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Дело ведут НАБУ и САП.

Сообщается также, что ранее ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест руководителя департамента "Полиграфкомбината", ответственного за международные соглашения, Сергея Ферлия.

"Он единственный фигурант, который находится в Украине" , - говорится в сообщении.

Что известно о деле Степанова

На полиграфкомбинате "Украина" разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия в 2013-2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

На организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.