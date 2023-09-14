Немецкие депутаты в письме Шольцу призвали передать Украине Taurus
Депутаты немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Хофрайтер ("зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ) написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине, сообщает Европейская правда.
В преддверии следующей встречи Контактной группы, известной как формат "Рамштайн", депутаты заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшие обязательства по помощи в борьбе с Россией.
"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые находятся на вооружении Бундесвера, для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.
Депутаты отметили, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.
"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставку средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.
В то же время, как говорится в письме, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.
"Для этого необходимы, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.