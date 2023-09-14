ОП: Украина не хочет вредить польским фермерам, эмбарго нужно отменить

В Офисе президента Украины объясняют, что Украина не намерена вредить польским аграриям, но ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС следует отменить. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Европейская правда.

Жовква отметил, что Польша остается "форпостом всесторонней помощи Украине", и Киев бесконечно благодарен за поддержку польской власти и польского народа. Он отметил также, что более 3 миллионов украинцев в Польше работают там и способствуют росту польской экономики.

Также Жовква отметил, что Украина, заключив Соглашение об ассоциации с ЕС, показала свою готовность играть по правилам Евросоюза, и частью этого соглашения является положение о полной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Возможные односторонние ограничения со стороны Польши станут нарушением Соглашения об ассоциации, нарушением условий свободного рынка и базовых принципов свободной торговли ВТО.

У нас никогда не было намерения навредить польским аграриям. Более того, за полгода, как Украина из-за запретов отсутствует на польском рынке, их положение не изменилось. Искать причину надо не в украинском импорте... Решения, которые будут приняты, должны основываться не на эмоциях, политике или предвыборной гонке, а на фактах" , – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что Украина остается открытой для конструктивного диалога, в частности в рамках созданной Координационной платформы.

"Мы ожидаем взвешенного и обоснованного решения Еврокомиссии не возобновлять ограничения на украинскую агропродукцию после 15 сентября. И в очередной раз призываем Польшу поддержать этот разумный шаг...

Но если право ЕС и принципы свободного рынка будут нарушены со стороны Польши, мы умеем и будем защищать собственные интересы столько, сколько потребуется, всеми возможными юридическими инструментами, в том числе в рамках ВТО" , – заявил Жовква.