Украинские пилоты опробовали шведские истребители Gripen - СМИ

Украинским пилотам разрешили испытать шведские истребители JAS Gripen, сообщили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное решение министра обороны страны Пола Юнсона, сообщает Лига.net.

"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо" , – говорит он.

Ознакомительная подготовка включает испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, и инструктажи для наземного персонала.

Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Также решение приобрести Gripen приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку.

Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.