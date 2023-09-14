Южная Корея подтверждает, что РФ уже использует вооружение из КНДР в Украине

Южная Корея уже долгое время подтверждает, что Москва получает от Северной Кореи вооружение и использует его в войне России против Украины. Об этом заявили в Офисе южнокорейского президента, сообщает Укринформ.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине" , - сказал представитель офиса.

Он также отметил, что сейчас оценивать итоги саммита Ким Чен Ина и Владимира Путина преждевременно, поскольку визит Кима в Россию еще продолжается, и добавил, что в пятницу и субботу лидер КНДР планирует посетить еще два российских города, где находятся важные военные объекты.

"Мы внимательно следим за всеми событиями и результатами (поездки Кима в Россию – ред.) и обсуждаем многосторонние ответные меры, которые можем принять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими союзниками, а также индивидуальные меры, к которым мы можем прибегнуть самостоятельно" , – добавил собеседник издания.

Ожидается, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднимет вопросы военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

В сообщении говорится, что в ходе пятидневного визита в Нью-Йорк на следующей неделе Юн должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудить глобальные вопросы, такие как война в Украине и ядерные угрозы Северной Кореи, а также пути сотрудничества Сеула и ООН.