В ЕС заявили о готовности отреагировать на военную помощь КНДР Москве

В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано отметил, что встреча российского президента Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном показывает, что РФ углубляет свои связи с наиболее изолированными режимами.

"Это лишь отражает все большую изоляцию, отчаяние России, а также эффективность наших мер против РФ за ее империалистическую войну против Украины. Конечно, мы осуждаем самым решительным образом не только агрессию РФ против Украины, а также любого, кто поддерживает Россию в этой войне" , – подчеркнул он.

В ЕС призывают Северную Корею прекратить оказывать любую политическую или иную поддержку РФ, а Россию, которая согласилась и одобрила санкции против КНДР, уважать решение Совбеза ООН.