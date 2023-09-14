В Киеве заработал офис Международного уголовного суда

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда - это самое большое представительство МУС за пределами Гааги, сообщает Украинская правда.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев" , – заявил генпрокурор Андрей Костин.

В Офисе генпрокурора сообщили, что полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.

"То, что мы видим в вопросах партнерства МУС с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, - это не просто искра.

Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, так и во всем мире" , – заявил прокурор МУС Карим Хан.

Об открытии офиса МУС в Украине в марте этого года сообщил президент Владимир Зеленский.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-участницу Международного уголовного суда.