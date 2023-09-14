В НБУ озвучили прогноз по инфляции в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в Украине будет замедляться. Однако не столь быстро, как в последние месяцы. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан" , - сказал он.

По его словам, инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

"С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции" , - сообщил глава НБУ.