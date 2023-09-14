Маск отказался отвечать на вопросы о вреде Украине от выключенных Starlink

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отказался отвечать на вопросы о вреде Украине от выключенных старлинков и комплиментах российского диктатора Путина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Sky News.

Репортер британского телеканала встретил Маска при выходе миллиардера с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации в Вашингтоне.

Журналист несколько раз спросил Маска, стоило ли его невежество и самолюбие жизней украинцев.

Бизнесмен проигнорировал вопросы.

Не ответил Маск и на вопрос о том, оценил ли он по достоинству то, что президент РФ Путин назвал его "выдающимся".

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