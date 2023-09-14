Снимок со спутника показал поврежденную под Евпаторией систему ПВО

Снимок, сделанный спутником утром 14 сентября, подтверждает поражение российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" под Евпаторией в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Радио Свобода" получило спутниковый снимок с высоким разрешением, сделанный утром 14 сентября, который подтверждает украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на четверг.

На снимке Planet Labs видно черное пятно на месте, где еще недавно размещались элементы комплексной системы ПВО.

Ранее OSINT-исследователи обнародовали снимок двухнедельной давности, на котором была зафиксирована еще не поврежденная российская батарея ЗРК (С-400) неподалеку Евпатории.