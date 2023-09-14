МИД Турции о вступлении Швеции в НАТО: Ситуация развивается

Турция предана предварительным договоренностям о вступлении Швеции в НАТО, ситуация развивается в определенных рамках. Об этом после встречи министров иностранных дел Турции и Великобритании сказал турецкий министр Хакан Фидан, сообщает Укринформ.

"Турция предана договоренностям, достигнутым на саммитах НАТО в Мадриде 2022 года и Вильнюсе 2023 года. Обозначенные "дорожные карты" и ожидаемые от сторон обязательства очевидны" , - сказал Фидан.

По словам турецкого министра ситуация развивается в этих определенных рамках.

Министр иностранных дел, содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Великобритания верит, что Швеция может внести значительный вклад в НАТО.

"Важно поскорее устранить возможные проблемные вопросы, и таким образом поддержать членство Швеции в НАТО… В этом контексте мы надеемся, что это будет способствовать как общей защите НАТО, защите Турции, так и защите всех нас. Особенно в этом смысле мы пытаемся уменьшить обеспокоенность, высказанное Турцией" , - сказал Клеверли.

Ранее президент Турции заявил о том, что одобрение турецким парламентом вступления Швеции в НАТО зависит от соблюдения Швецией обещаний и не имеет четких сроков исполнения.