Маляр заявила об освобождении Андреевки, защитники отрицают (Обновлено)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной, сообщает Украинская правда.

О этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

По ее словам, вооруженные силы на Бахмутском направлении продолжают движение вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции.

"А на южном мы успешно продвигаемся", - добавила она.

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В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что сообщение заместителя министра обороны является ложным и преждевременным.

"Официально! Заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач".

Позже Маляр откорректировала текст своего сообщения, убрав информацию об увольнении Андреевки.

Что предшествовало: 11 сентября Маляр сообщала, что Вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении.