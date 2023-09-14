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Маляр: Защитники освободили Андреевку на Бахмутском направлении

Маляр: Защитники освободили Андреевку на Бахмутском направлении
Фото: flickr

Силы обороны имеют успех на Бахмутском направлении - освободили населенный пункт Андреевка и закрепляются на занятых позициях, сообщает Украинская правда.

О этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях".

По ее словам, вооруженные силы на Бахмутском направлении продолжают движение вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции.

"А на южном мы успешно продвигаемся", - добавила она.
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Что предшествовало: 11 сентября Маляр сообщала, что Вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении.

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