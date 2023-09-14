На четырех украинских АЭС состоялись ротации миссий МАГАТЭ

На четырех атомных электростанциях Украины состоялись ротации миссий МАГАТЭ, которые были введены для мониторинга состояния безопасности на объектах в условиях полномасштабного вторжения РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии провели на Ровенской АЭС, Южноукраинской АЭС, Хмельницкой АЭС еще на прошлой неделе.

На этой неделе прошла ротация экспертов постоянной мониторинговой миссии на Чернобыльской АЭС.

23 августа на четырех АЭС Украины была проведена ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ.