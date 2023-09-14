РФ высылает двух американских дипломатов, которых заподозрила в шпионаже

Министерство иностранных дел России в четверг объявило послу США Линн Трейси об объявлении персонами нон грата первого и второго секретаря американского посольства из-за якобы причастности к сбору секретных данных, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Решение о высылке касается первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

"Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давали задания, имевшие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации", – написали в российском ведомстве.

Силлина и Бернстайна обязали выехать с территории России в течение семи дней.

Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.

ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов "за материальное вознаграждение" собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".

Во время "допроса", видео которого ФСБ распространила в конце августа, Шонов якобы признался, что действовал по указанию сотрудников политического отдела посольства США Силлина и Бернстайна. Российская сторона говорила, что хотела их допросить.

В феврале этого года Министерство иностранных дел России направило посольству США в Москве ноту с требованием "прекратить вмешательство во внутренние дела", в которой угрожало выслать американских дипломатов, подозреваемых в "подрывной деятельности".