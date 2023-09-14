В Южной Корее отметили, что РФ уже давно использует в Украине оружие из КНДР
В Южной Корее заявили, что уже давно оружие, которое России передает Северная Корея, используется в ее войне с Украиной, сообщает Украинская правда.
Об этом сробщает Yonhap News Agency со ссылкой на высокопоставленного представителя президентской администрации.
Чиновник сказал, что пока рано оценивать результаты встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным, поскольку поездка Кима в Россию еще продолжается.
В то же время, когда его спросили, были ли предоставлены России северокорейские артиллерийские снаряды, тот ответил, что подобное оружие уже замечали во время боев в Украине.
"Об этом трудно говорить, потому что это дело разведки, но мы уже давно подтвердили, что виды оружия, переданные Северной Кореей, были использованы Россией на поле боя в Украине".
В то же время руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи.