Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель "Самум"
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское минобороны.
В ведомстве отчитываются о якобы безуспешной атаке на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. Беспилотный катер якобы уничтожен из штатного вооружения корабля.
Предыстория:
- 30 августа Силы специальных операций ВСУ опровергли очередной фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении в Черном море катеров и военных ССО".
- В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию у Евпатории – "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".