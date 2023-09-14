Кулеба об эмбарго на зерно: рассчитываем, что Еврокомиссия сдержит свое слово

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на отмену Европейской комиссией ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, срок действия которых истекает в пятницу, 15 сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он добавил, что ни одна форма продолжения ограничений для Украины не является приемлемой, "поскольку это подорвет принципы единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС".

Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.

Тем не менее, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.