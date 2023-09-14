В сети появилось видео с поврежденным накануне кораблем "Минск"

В сети появилось видео большого десантного корабля "Минск" Черноморского флота России, который получил серьезные повреждения во время ракетного удара по Севастопольскому судоремонтному заводу в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Видео из дока обнародовал Антон Геращенко.

Напомним, в оккупированном Севастополе в результате атаки в ночь на 13 сентября был поражен большой десантный корабль, а также подлодка российских ВМС. Суда, по данным украинской разведки, восстановлению не подлежат.