Румыния объявила о дополнительных ограничениях после падений обломков дронов

Министерство национальной обороны Румынии в четверг совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры объявило о дополнительных ограничениях полетов в воздушном пространстве, прилегающем к границе с Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Ограничения начали действовать с 13 сентября и касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац и будут охватывать территорию на расстоянии 20-30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров.

В определенной зоне воздушного пространства Румынии запрещены полеты любых пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, кроме как государственных воздушных судов.

Минобороны Румынии напомнило, что ограничения полетов в воздушном пространстве, прилегающем ко всей границе с Украиной, ввели еще с мая 2022 года, но тогда они распространялись на глубину 8 километров и высоту до 1000 метров.

"В условиях активизации российских атак на украинские порты на Дунае расширение ограничений необходимо для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства", – добавляют в ведомстве.

В течение августа в Румынии трижды обнаруживали обломки дронов – вероятно, российских БПЛА, запущенных по украинским целям – у границы с Украиной. В связи с этим румынские власти выражали протест Москве и объявили о дополнительных мерах безопасности для жителей близлежащих населенных пунктов.

В ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.