СМИ: Зеленский приедет в США и встретится с Байденом в Белом доме

Американское издание NBC News в четверг сообщило, что президент Владимир Зеленский приедет в США для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН и встретится с Джо Байденом, сообщает Европейская правда.

Собеседник NBC News в украинской власти уточнил, что визит Зеленского запланирован на следующую неделю – именно тогда, когда в Генассамблее ООН будут выступать лидеры государств. Официально Украина это не подтверждала.

Телеканал Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что президенты Украины и США проведут встречу в Белом доме.

Напомним, что Зеленский посещал Соединенные Штаты в декабре 2022 года, что стало его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России. А с Байденом украинский президент последний раз встречался в июле в рамках Вильнюсского саммита НАТО.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.