Умеров провел свои первые переговоры со Столтенбергом и Боррелем
Назначенный на прошлой неделе новый министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг провел свои первые в должности телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, сообщает Европейская правда.
Об этом Умеров написал в соцсетях.
Со Столтенбергом глава Минобороны провел "продуктивные переговоры", во время которых обсудил имплементацию решений Вильнюсского саммита и совместную работу над Дорожной картой взаимосовместимости.
"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", – добавил Умеров.
С Боррелем он обсудил улучшение обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.
"Свободу можно защитить только коллективными действиями, что требует эффективной общей архитектуры безопасности в Европе. Мы работаем над этим. Вместе к победе", – добавил министр.
В начале недели Умеров также провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.
Напомним, 6 сентября Верховная рада одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны после отставки с этой должности Алексея Резникова.