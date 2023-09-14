Зеленский поблагодарил СБУ и ВМС за сегодняшний "триумф"

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 сентября, поблагодарил СБУ и ВМС ВСУ за уничтожение системы ПВО российских оккупантов Триумф в оккупированном Крыму, сообщает Новое время.

"Я благодарю вас за этот сегодняшний триумф — уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто сражается ради Украины! И спасибо всем, кто помогает" , — сказал глава государства в вечернем обращении.

Зеленский также рассказал, что провел в четверг совещание с новым министром обороны Рустемом Умеровым и обсудил с ним «некоторые ключевые вещи», в частности, решения, которых от ведомства ждут украинские защитники.

Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и зарево. СМИ писали, что в том районе расположены несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку находится военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что идет плановая работа и военные цели оккупантов — законные.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили, что взрывы в Евпатории — спецоперация контрразведки СБУ и Военно-морских сил ВСУ. Дронами и ракетами Нептун был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.