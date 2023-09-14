Новая представитель США рассказала, как может измениться поддержка Украины

Соединенные Штаты, несмотря на выборы, продолжат поддержку Украины, однако в дальнейшем будет появляться больший фокус на условия, которые для этого должен выполнить Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью рассказала новоназначенная спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

На вопрос о том, может ли Киев быть уверен в стабильности поддержки Штатов, учитывая выборы, Прицкер ответила, что Вашингтон сосредоточен на помощи для неотложных потребностей, а также на долгосрочном восстановлении и безопасности Украины.

"Говоря США, я имею в виду не только администрацию: то же самое звучит от членов Конгресса с обоих флангов. Есть двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине", – добавила спецпредставительница.

"Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина достигает прогресса в различных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций", – отметила Пенни Прицкер.

По ее словам, это будут, во-первых, условия-гарантии того, что Украина будет должным образом распоряжаться средствами.

"Во-вторых, речь идет о воплощении реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока – к чему стремится сама Украина", – пояснила спецпредставительница.

Напомним, о назначении спецпредставителя по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.