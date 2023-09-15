Коломойский получил еще одно подозрение – советник главы ОП

Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение. ﻿﻿Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Украинская правда.

По словам Лещенко, это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Согласно документам, Коломойский подозревается:

- в организации подделки документов на перевод средств,

- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,

- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "Приватбанка".

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "Приватбанка". Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса "Приватбанка", их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали, перечислив их на ряд адресатов:

ООО "ФК ДНЕПРО",

на собственный счет Коломойского,

на адрес организации "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",

ТОВ "ПРОТОН-21",

ООО "ЮБИ",

ООО "ФК ГАМБИТ",

ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",

пополнение собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",

банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

FIELDFISHER LLP (Великобритания),

NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.

Коломойскому грозит до 12 лет заключения.