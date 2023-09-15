Коломойский получил еще одно подозрение – советник главы ОП
Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение. Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Украинская правда.
По словам Лещенко, это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.
Согласно документам, Коломойский подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств,
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "Приватбанка".
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "Приватбанка". Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса "Приватбанка", их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали, перечислив их на ряд адресатов:
- ООО "ФК ДНЕПРО",
- на собственный счет Коломойского,
- на адрес организации "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",
- ТОВ "ПРОТОН-21",
- ООО "ЮБИ",
- ООО "ФК ГАМБИТ",
- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",
- пополнение собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",
- банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
Напомним, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.
Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.
Коломойскому грозит до 12 лет заключения.