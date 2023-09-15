ISW: Россиян вытеснили еще с нескольких позиций под Бахмутом
Украинские войска вытеснили российские силы с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута и Дубово-Васильевки, что в 6 км к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.
Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские войска вытеснили российские войска с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Васильевки.
Украинский Генштаб и Маляр констатировали, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на мелитопольском направлении.
Ключевые выводы ISW за 14 сентября
- Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута.
- 14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны вблизи оккупированной Евпатории в Крыму, что свидетельствует о том, что в оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои российских систем противовоздушной обороны.
- 14 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов с беспилотников Шахед-131/136 по портовой инфраструктуре Украины.
- Сообщается, что командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) Василий Попов погиб во время боя в Украине.
- Некоторые российские источники предположили, что напряженность между Министерством обороны России и "ЧВК Вагнер" уменьшает способность Вагнера действовать в Африке.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области и 14 сентября продвинулись на отдельных участках.
- Украинские войска также продвигались вдоль линии Авдеевка - Донецк.
- Сообщается, что Кремль пытается цензурировать освещение в российских СМИ возможной второй волны мобилизации в резерв, чтобы предотвратить протесты и недовольство избирателей накануне выборов президента России в 2024 году.