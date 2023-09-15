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ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, 28 артсистем и 5 РСЗО – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, 28 артсистем и 5 РСЗО – Генштаб
Фото: Facebook

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 470 российских оккупантов, а также 13 танков, 28 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 г. ориентировочно составили:

  • личного состава – около 271440 (+470) человек ликвидировано,
  • танков – 4612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 8814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 5972 (+28) ед,
  • РСЗО – 774 (+5) ед,
  • средств ПВО – 521 (+4) ед,
  • самолетов – 315 ед,
  • вертолетов – 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17),
  • крылатых ракет – 1455 ед,
  • кораблей / катеров – 20 ед,
  • подлодок – 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
  • специальной техники – 889.

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