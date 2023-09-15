ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, 28 артсистем и 5 РСЗО – Генштаб
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 470 российских оккупантов, а также 13 танков, 28 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 г. ориентировочно составили:
- личного состава – около 271440 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 4612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 8814 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 5972 (+28) ед,
- РСЗО – 774 (+5) ед,
- средств ПВО – 521 (+4) ед,
- самолетов – 315 ед,
- вертолетов – 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17),
- крылатых ракет – 1455 ед,
- кораблей / катеров – 20 ед,
- подлодок – 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
- специальной техники – 889.