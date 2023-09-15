В Молдове суд разрешил экс-президенту Додону выезжать за границу
Экс-президенту Молдовы Игорю Додону, обвиняемому в коррупции, организации и получении финансирования политической партии от "преступной организации", суд разрешил покидать Молдову, сообщает NewsMaker.
Высшая судебная палата отклонила ходатайство прокурора, который требовал продлить запрет на выезд из страны еще на 60 дней, но обязал Додона присутствовать на заседаниях суда.
Экс-президент заявил, что не намерен скрываться от следствия, но хотел бы уехать на несколько дней с семьей.
"За полтора года я провел под домашним арестом 180 дней, запрет на выезд из страны действовал 300 дней. Сегодня эти ограничения сняли. Считаю это решение правильным, но запоздалым. Я не собираюсь скрываться, не собираюсь покидать Молдову. […] Но я хотел бы на два-три дня уехать за границу с семьей", — заявил Додон.