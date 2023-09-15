В Молдове суд разрешил экс-президенту Додону выезжать за границу

Экс-президенту Молдовы Игорю Додону, обвиняемому в коррупции, организации и получении финансирования политической партии от "преступной организации", суд разрешил покидать Молдову, сообщает NewsMaker.

Высшая судебная палата отклонила ходатайство прокурора, который требовал продлить запрет на выезд из страны еще на 60 дней, но обязал Додона присутствовать на заседаниях суда.

Экс-президент заявил, что не намерен скрываться от следствия, но хотел бы уехать на несколько дней с семьей.