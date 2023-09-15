Южная Корея может ввести санкции против РФ за сотрудничество с КНДР

Южная Корея может ввести односторонние санкции против Москвы, если станет известно о любом соглашении России с КНДР, связанном с военным сотрудничеством или торговлей оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, сообщает Укринформ.

"Достижение Северной Кореей в ходе саммита любого соглашения с Россией, связанного с торговлей оружием, станет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове" , – заявил Пак.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Сеул односторонние санкции против Северной Кореи и России в случае сообщения о таком соглашении, министр сказал: "Мы рассматриваем все возможные меры" .

Южная Корея неоднократно вводила односторонние ограничения против КНДР из-за незаконной ядерной, ракетной и кибернетической деятельности, но в отношении Москвы Сеул присоединился только к международным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину.

Пак добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией станет нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Правительство выразило строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий" , - отметил министр.

Он добавил, что российская сторона пока не информировала о каких-либо договоренностях с КНДР, заключенных во время визита Кима.