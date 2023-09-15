В РФ могут заблокировать WhatsApp из-за добавления каналов

Депутаты российской Госдумы предлагают заблокировать приложение WhatsApp на территории РФ.﻿ Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает Экономическая правда.

Депутаты верхней и нижней палат российского парламента резко отреагировали на обновление, выпущенное компанией Meta для своего приложения WhatsApp. Речь идет о функции, позволяющей создавать информационные каналы по аналогу Telegram.

"Если What's App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильно – пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки" , – заявил Хинштейн.

Он добавил, что сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку "WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах. Подписчики могут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.